Tekstarit: ”Eivät saa sen vertaa aikaan, että tämä ärsyttävä kellojen siirtelyn loppuisi”

Suomalaiset ns. EU-mepit ovat vetämätöntä porukkaa laidasta laitaan. Kyseiset henkilöt eivät saa sen vertaa aikaan, että tämä kansalaisia ärsyttävä kellojen siirtelyn loppuisi. Mitenkähän on suurempien asioitten hoitaminen sujunee, eipä taida mitenkään? Kari M

Olipa hyvä jumalanpalvelus Kajaanin pääkirkossa sunnuntaina! Hyvä saarna ja hieno kokonaisuus muutenkin musiikkia myöten. Kiitos!

Terrorismijärjestö Hamas käyttää Palestiinan naisia ja lapsia kilpinään ja piiloutuvat itse maan alle! Ja mikä ihmeellisintä on, Hamasin valtaan ovat äänestäneet palestiinalaiset itse, jotka nyt ovat vain marttyyrejä sekä säälipisteitä Islam terrorille.

Suomen pitää nyt jos koskaan ryhdistäytyä ja ottaa Venäjä uhka tosissaan. Pian ollaan tilanteessa jossa Venäjän media alkaa syöttää Venäjän kansalle uutisia siitä, kuinka vihamielinen Suomi sotilaineen on tulossa tai on jo tullut rajan yli Venäjän maaperälle. Venäjä on valtava uhka maamme turvallisuudelle