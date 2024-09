Mielipiteet

Tekstarit: ”Jos on kritisoitavaa, se on tehtävä nimellä ja kasvoilla”

Kainuun Sanomat

Kerta kaikkiaan hävetkää netissä ja muuten nimettöminä kiusaavat! Jos joku tekee vapaaehtoistyötä, se ei ole teiltä pois. Vaan ettepä te pöljät tietenkään lehtiä lue. Jos on kritisoitavaa, se on tehtävä nimellä ja kasvoilla. Tuollaisia raukkojako Kainuussa on? Hävetkää!

