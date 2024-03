Mielipiteet

Tekstarit: ”Kuka puolustaa työntekijää, jos ei ammattiliitto?”

Kainuun Sanomat

Kyllä ay-liike on tosi tärkeä työntekijöille, kokemusta on. Saa apua esim. oikeustoimissa. Kuka puolustaa työntekijää, jos ei ammattiliitto? Demokratiaa on puolustaa työntekijää hallituksen räikeästi puuttuessa työehtoihin. Mitä demokratiaa se muka on, että vain joka neljäs vuosi saa äänestää? Ja varsinkin, kun on ennen vaaleja valehdeltu. Sitä paitsi oppositiopuolueet saivat enemmän ääniä kuin hallituspuolueet. Tämä on faktahomma. Hansu

Kanat joskus hätäillessään munivat kuorettomia ns. nahkamunia. Me ihmiset samoin. Edellisen vaalikauden hallituksen ja eduskunnan nahkamunaksi on osoittautunut sote-uudistus. Tämän kauden nahkamuna ilmeisesti tulee olemaan työelämäuudistukseksi sanottu sepitelmä, ammattiliittopomojen suosiollisella lakkoavustuksella! Kyllähän pyykin aina likoon saa, mutta kun se pitäisi pestä, kuivata ja silittääkin. Antti Korhonen

Jokohan vihervasemmiston ja SDP:n Heinäluomatkin alkavat pikku hiljaa tajuta, mitä porukkaa sieltä Venäjältä rajan yli maahamme on tulossa! Pirun on kalliita kannatusäänet, joita metsästätte!

Onko suurempaa ahneutta, mikä on vuokralääkäreillä. Tietäskö joku? Olisi hyvä tietää.