Mielipiteet

Tekstarit: ”Kyllä Kekkonen on Suomen suosituin presidentti”

Kainuun Sanomat

Kiitos kirjoituksestasi Hyvinvointialueen työntekijä (KS 5.12.). Teksti oli kaiken kaikkiaan loistava ja joka sana oikeaan osuva. Toivottavasti kirjoitus herättelee päättäjiä. Me hoitoalalla työskentelevät olemme tienneet asioiden olleen pielessä jo vuosien ajan.

Jos minulla olisi valtaa, niin päättäisin lapsilisät tulorajan mukaan, ja sellaiset 60 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka rimpuilevat vuosikaudet työkyvyttömyyskorvauksella, päästäisin työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kyllä Kekkonen on Suomen suosituin presidentti. Hän oli virassa 25 vuotta, mutta nuoremmat ihmiset eivät tiedä kaikkea, mitä hän sai aikaan.

Kyllä on Paltamon srk:n ohjelmatarjonta surkeaa, toisin sanoen ei mitään. Esim. Joulun kosketus -konserttikiertue kaikissa muissa Kainuun seurakunnissa, mutta ei Paltamossa. No, ei myöskään Sotkamossa, mutta siellä onkin paljon muuta. Verorahoille vastinetta, vai liekö nekin nollassa...

RKP:llä on edessä todella vaikea taivallus hallituksessa, jota vastaan kapinoi. Hallitusta, jossa RKP on siis itse mukana? Eiköhän tuon kiukuttelun voisi vaan suosiolla jättää vasureille, se kun on heidän vuosikymmenten harjoitusten erikoisalaa.

Kaupunki on veloissa ja kassan pohja jo näkyy. Silti kaupungilla on vara edelleen pitää miljoonia syövää kaupunginteatteria. Teatteria, joka kiinnostaa harvoja. Kuusi miljoonaa remonttiin. Alijäämä miljoonia. Tulisi halvemmaksi kuskata bussilla katsojat Kuopioon tai Ouluun.

Muistaneekohan kukaan pakinoitsija Ollin tarinaa miehestä, joka meni toimistoon, jossa kysyttiin hänen ammattiaan? No, tarinan mukaan mies oli yliesierikoisapulaisvaravaurioraivausvuorovarausratkaisupäällikkö.

Missäs nykyään teroitetaan luistimia? Ennen poikalaumassa käytiin koulun jälkeen Ampalla luistimien teroituksessa ja teroittaja nakkasi antamamme rahat vaan avonaiseen laatikkoon, jossa oli jo julmettu keko entisiä rahoja. Hyvin toimi luistimet sen talven.

Show Must Go On 2.12. oli mahtava musiikki-iloittelu, ja Mikael Saari ilmiömäinen Freddie Mercuryna. Mutta kaksi keski-iän ylittänyttä tätiä vahvasti humalassa toisessa penkkirivissä pilasi mölinällään ja huitomisellaan monen muun musiikkinautinnon. Missä olivat Kaukametsän järkkärit? Myötähäpeää

Lukion yo-juhlat olivat rimanalitus. Lakitettavia nimettiin liukuhihnalta ennen kuin edellinen oli taputettu lavalta ja ylioppilaiden julistuksessa, juhlan hienoimmassa hetkessä, siteerataan muumipappaa. Musiikin epävireys pisti epämusikaalisenkin korvaan. Uuden ylioppilaan puhe sen sijaan oli hieno. Pettynyt omainen

Ylen tv-lähetyksessä hiihdossa Jällivaarasta yhdistetyn mäkihypyssä asiantuntija hölöpätti, ettei itse selostajalla ollut paljoa suunvuoroa. Olisi ollut suotavaa, jos olisi ollut mahdollisuus sanoa jokaisen hyppääjän nimi. Mutta ei, kun asiantuntija Kukkonen aina äänessä. Tympäsee tv-katsojaa

Tuulimyllyjä ei tule enää rakentaa sisämaahan, vaan ne tulee tehdä merituulipuistoihin. Lisäksi nyt sisämaahan kaavaillut tuulimyllyt tulee laittaa järjestykseen sen mukaan, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ja aiheuttavat vähiten Fingridille verkon rakentamista. Tuulimyllyjen verotulot kaikkien kuntien käyttöön

Mikähän on muuttunut tai muuttumassa? Esim. Linnan juhlissa tosi paljon ruotsia. Miten se tukisi itsenäisen Suomen heikkoja Pisa-tuloksia mm. luku/matematiikkataidoissa? Kansainvälisyyttä?

Ovatko terveysviranomaiset ottaneet huomioon, että meillä taas jyllää koronavirus ja rokotukset on aloitettu. Olisiko kannattanut miettiä itsenäisyyspäivän juhlan siirtämistä vuodella eteenpäin? Ihmettelee Nai Eto

Nykyaikana on monenlaisia keksintöjä ihmisten käytössä. Yksi sellainen on tekoäly. Luinpa kerran pappishenkilön mielipiteen tuosta ihmevärkistä. Hänen mielestään tekoäly voi auttaa pappia saarnan teossa. Mutta eikö Jumalan Pyhä Henki ole voimallisempi apu saarnan teossa kuin tekoäly?