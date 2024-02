Mielipiteet

Tekstarit: ”Millä tasolla on maassamme lastensuojelu?”

Kainuun Sanomat

Aivan sydänjuuria myöten järkyttyneenä on viimeaikoina uutisista kuullut tästä Joensuun lapsimurhasta. Herää kysymys millä tasolla on maassamme lastensuojelu, eikö Vilja-Eerikan kohtalosta opittu mitään. Ei auta, että käydään median edessä hurskaan näköisenä puhumassa jotain resusseista, ja asia unohtuu sitten. Miksi kukaan ei voinut tätä pientä auttaa?

Suomen kansa on varmaan nyt innoissaan, kun on saatu maallemme uusi, hyvä presidentti. Täytyy kyllä sanoa, että molemmat ehdokkaat olivat hyviä. Nyt on aloitettava rukous presidentin ja hänen perheensä puolesta, että työ koituisi siunaukseksi maallemme ja muillekin kansoille. Tämä tehtävä vaatiikin meiltä jatkuvaa kestävyyttä ja uskoa Jumalaan.

Ainakin euroviisuhommat pitäisi Suomessa lopettaa. On mennyt ihan muuksi kuin laulu/musiikkikilpailuksi! TV :kö se vielä tukee ja jakaa pakonomaisesti yle-maksunmaksajalle? Ei ymmärrä

On se vaan yksi räksyttäjä tuo Lindtman, yliveto 200 joukossa, varsinainen, luulisi jo puoluetovereitakin ärsyttävän. Ei mitään hyvää osaa sanoa, kaiken uudistuksen jarru, lakkojen lietsoja, SAK:n agentti. Ei ymmärrä , että hallitus nauttii eduskunnan luottamusta, eikä SDP:n ja SAK:n luottamusta tarvita.

Kyllä Haaviston lennon presidentiksi ampui alas Al-Hol sekä maailmanhalaus suomalaisten kustannuksella.