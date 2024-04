Tekstarit: ”Milloin vanha kirjastotalon ravintola aukeaa””

Mielipiteet

Milloin vanha kirjastotalon ravintola aukeaa, tulevana kesänäkö? Eikö saada henkilökuntaa vai eikö Kajjaanissa riitä muka asiakkaita paremmalle laaturavintolalle joka hyvällä paikalla? Kaikki ei halua syödä ketjuravintolassa, hampurilaista ym. Voisi ottaa Kajjaanin ravintolat mallia Oulun ja Kuopion ravintoloiden menulistoista ja parempia annoksia tarjolle. Itse käyn aika useinkin arki-iltaisin ravintolassa, joten voin vertailla mitä tarjolla. Listoihin voisi tehdä parannuksia. Maksava asiakas

Näyttää siltä, että muutamilla itärajan aukaisua uneksivilta on tainnut halpa "löpö" loppua tankista. Tai sitten vanha ideologia nousee pintaan! Antti Korhonen.

Juhani Nissisen kirjoituksesta koskien Li Anderssonia puuttui täysin logiikka. Ei hänen omaisuudellaan ole mitään merkitystä; hyvä asiahan se on, kun hyvätuloinenkin puolustaa köyhiä eikä ajattele vain itseään. Li on parhaiten ajan tasalla poliitikoista, hänellä on rautainen tietämys asioista. Keskusteluohjelmissa ei kukaan ole niin asiantunteva ja faktat hallitseva.