Tekstarit: ”Paha pullonkaula, Kauppapuiston liittymä”

Kajaani ja Sotkamo saivat v. 2019 200 milj. Loisteen osakkeista. Vuonna 2018 ei jaettu osinkoa, 2019 - 2022 jaettu 153 milj. Velkaa 2018 317 milj., nyt 511 milj. eli +194 milj. Osingot maksettu velkarahalla. Loiste Oy:n tulos 2019 424 milj. Missä rahat? Kirjanpito kikkailua

Kajaanin Kehräämöntie on tärkeä kauppa- ja läpiajotie. Kauppapuiston asiakkaat, prikaatin ja Terrafamen liikenne, kauttakulku Pohjois- ja Itä-Kainuun välillä, mutta siinä on paha pullonkaula, Kauppapuiston liittymä. Voisiko Kajaanin kaupunki korvamerkitä seuraavaan remonttiin varat ohituskaistoja varten, liikennevalotkaan ei haittaisi, tilaa ympärillä on. Kiitos

Minun mielestäni kaikki oikeudenkäynnit pitäisi olla julkisia, eikä asian omainen saa kasvojaan peittää. Siitä pitäisi tulla jonkinlainen tuomio, jos kasvonsa peittää, esim. 2 vuotta suoraan vankeutta, jos pitää kasvojaan piilossa.