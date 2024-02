Mielipiteet

Tekstarit: ”Suomesta puuttuu nyt johtaja, joka viheltäisi pelin poikki”

Kainuun Sanomat

Kansa on äänestänyt eduskunnan ja sillä on kansan tuki. Ay-liikepomot ajattelevat omia etujaan ja tuhoavat Suomen yhteiskunnan ja työpaikat toiminnallaan. Lakkoilevat eivät tiedä perusteita lakkoiluun, ammattiliitolta tuli käsky! Ammattiliittojen alasajo on aloitettava Suomen pelastamiseksi. KS

Työelämän muutosesityksillä heikennetään työntekijöiden asemaa. Tottakai ay-liike reagoi niihin. Asiasta näyttää tulleen arvovaltakysymys, jossa kukaan ei peräänny. Suomesta puuttuu nyt johtaja, joka viheltäisi pelin poikki ja aloittaisi aidot neuvottelut. Tarvitaan ulkopuolinen sovittelija. Orposta tai Satosesta ei siihen ole, Purrasta puhumattakaan.

Kiitos hyrynsalmelaiset antamastanne tuesta vammais- ja terveystyön hyväksi PieniEle keräyksen kautta. Kiitokset vapaaehtoisille ja kaikille mukana olleille keräyksen mahdollistamiseksi. Kuntavastaava

Tuomas Akolahti: kymmenen pistettä ja papukaijamerkki mielipidekirjoituksestasi 16.2. Enemmän oikeassa ei voisi olla.