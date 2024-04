Mielipiteet

Tekstarit: ”Tiijättäkö mikä on pyhä lehmä?”

Kainuun Sanomat

Nyt harmittaa, ettemme äänestänyt tarpeeksi SDP:tä ja vassareita. Olisi mukavaa (joskin yhteiskunnan puolesta ehkä vaarallista) nähdä , miten maa nyt makaisi. Mikään säästötoimenpide ei ole oikea, rajakysymyksessä tärkeintä on noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, pahoinvointialueille pitää löytyä rahaa, vaikka he itse sössivät asian. Miten he hallituksena hoitaisivat asiat nyt?

Tiijättäkö mikä on "pyhä lehmä", se on puoluetuki! Voisiko sitä leikata näissä säästötalakoissa? Poliitikot ei siihen uskalla naamaansa avata, van onko jokin taho joka nostaa sen pöyvälle? Kysyi hän

Mihin ollaan menty sähkönsiirrossa ilman mitään kulutusta? Noin sata euroa kuukaudessa talosta ja mökistä. Aivan järjetöntä menoa. Eläkeläinen loukussa

Olipas varsin turvallista asioida paikallisessa apteekissa, kun farmaseutti saattaa reseptiluukulta aivan kassalle asti ja varmaan olisi saattanut mieluusti jopa autohalliinkin asti! Eli siis jokainen maksava asiakaskin on tämän apteekin toimintamallin mukaan myös se potentiaalinen rosvo.