Terva-asunnoilla Kuhmossa epäily kavalluksesta – yhtiön tililtä on nostettu rahaa työntekijän omille tileille

Jarno Hiltunen Kainuun Sanomat

Työntekijän epäillään siirtäneen yhtiön varoja omille tileilleen useamman vuoden aikana. Kuva: Mari Heikura

Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnoilla on ilmennyt kavallusepäily. Tapaus on poliisin tutkinnassa.

– Vuoden vaihteessa täällä yhtiön sisällä tuli kavallusepäily. Yhtiö on sisäisesti selvittänyt asian siihen saakka, kun se on ollut mahdollista selvittää. Tämä on jatkoselvittelyssä poliisilla, kert