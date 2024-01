Paikallisuutiset

Ulterrorin laulusolistina murisee Tuomas Juvonen. Kuva: Jussi Pohjavirta

Ulterrorilta metallimaistaisia debyyttilevyltä ‒ kuuntele tästä murinaa

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Kajaanilainen mustanpuhuvaa teknistä death metalia soittava Ulterror on julkaissut toisen singlen tulevalta ensialbumiltaan.

Yhtyeen mukaan Beyond the Blackened Veil of Magellan on eräänlainen hatunnosto teknisen death metalin pioneerien suuntaan.

– Nopean tempon puolesta se tasapainottaa albumia suju