Ihmiset

Valon kautta eteenpäin. Kaisu Johansson on johtanut syöpätautien ja hematologian poliklinikkaa 25 vuotta. Kuva: Jukka Lehojärvi

Valon kautta vaikeimpaankin –”Kun sen aika koittaa, sitten se koittaa”

Neljännesvuosisata kuulostaa pitkältä ajalta. Sitähän se onkin. Se on aika, jonka Kaisu Johansson on johtanut Keski-Pohjanmaan keskussairaalan syöpätautien poliklinikkaa. Monelle potilaalle on ollut sanottava se mitä kukaan ei haluaisi koskaan kuulla: parantavaa hoitoa ei ole.

Jukka Anias Kainuun Sanomat

Voi kuulostaa turhan teatraaliselta, mutta ehkä lähes 30 vuoden takaiset hetket teho-osastolla Oulussa olivat Kaisu Johanssonin oman elämän tähtiin kirjoitettu. Niillä oli tarkoituksensa.

Kun sairastuu niin vakavasti, että on kuolemaisillaan, jonkinlaisen jäljen se ihmiseen jättää. Jos ei muusta niin