Paikallisuutiset

Valtakunnallisesti merkittävimmät arkeologiset kohteet on valittu, Kainuussa niitä on 34 – katso lista tästä

Marjatta Kurvinen arkeologia Kainuun Sanomat

Täyssinän rauhan aikainen rajakivi Rajakankaalla Kuhmossa on vuodelta 1595 ja edelleen paikoillaan. Kivi on yksi Euroopan vanhimmista rajakivistä, jonka merkkaama raja on pysynyt paikoillaan näin pitkään. Rajakivi sijaitsee rajavyöhykkeellä, eikä sitä voi noin vain käydä katsomassa. Kivi kuuluu nyt julkistettujen valtakunnallisesti arvokkaiden arkeologisesti kohteiden joukkoon.

Museovirasto on inventoinut valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteet, VARK. Siinä yhteydessä on määritetty manner-Suomen merkittävimmät arkeologiset kohteet. Merkittäviksi valittuja arkeologisia kohteita on yhteensä 1391, joista Kainuussa on 34.

VARK-kohteet on valittu niin, että ne muod