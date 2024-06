Paikallisuutiset

Vanhojen, suojeltavien metsien määrä on kasvamassa – Mitä siitä seuraa valtion ja yksityisten metsissä Kainuussa?

Marjut Lauronen Kainuun Sanomat

Hallituksen esityksessä vanhan metsän pääkriteerit ovat puuston ikä ja kuolleen puun määrä. Kuva: Inka Hurskainen

Hallituksen esittämä valtion vanhojen, luonnontilaisten metsien suojeluun kohdistuva esitysluonnos on ollut paljon kritiikin kohteena. Hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan suojelemaan vanhoja metsiä, joita Suomessa on yhä vähemmän. Ohjelma on osa Euroopan unionin biodiversiteettistrategiaa, j