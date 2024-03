Paikallisuutiset

Tuulivoimaa nousee lisää Lumivaaraan. Kuva: Sirkku Rautio

Vihreä siirtymä vauhdittaa tuulivoimainvestointeja — Kainuussa käynnissä yksi työmaa, mutta lisää on tulossa

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Suomeen on suunnitteilla yli 130 000 megawattia tuulivoimaa. Investointipotentiaalina hankemäärä tarkoittaa yli 200 miljardin euron investointeja. Näistä rakenteilla on jo merkittävä määrä investointeja, sillä vuosien 2024 – 2025 aikana Suomeen on valmistumassa tuulivoimaa yli kolmen miljardin euron