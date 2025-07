Paikallisuutiset

Ville Kalliokosken holvisauna lämpiää melkein joka päivä – ”löylyt pehmeät ja kosteat”

Ville Kalliokosken holvisauna antaa kosteat löylyt. Kuva: Mia Tadic

Mia Tadic Kainuun Sanomat

Katto on kaareva holvi, kiuas hirvillä koristeltu, löylyt pehmeät ja kosteat. Ville Kalliokosken holvisauna on omien kätten työtä kiuasta myöten. Sauna on palvellut jo joulukuusta 2014, mutta kyllästymään siihen ei ole päässyt.

– Nyt on tullut viimeinen vuosi saunottua melkein joka päivä, Vetelissä a