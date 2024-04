Paikallisuutiset

Vuokatti kohdentaa markkinointia erityisesti kolmelle ryhmälle ‒ seuraava askel on houkutella matkailijoita ulkomailta

Ulkomaan matkailijoiden tavoittelu on aloitettu ja sen uskotaan kantavan hedelmää. Kotimaassakin on vielä tehtävää, sillä pääkaupunkiseudulta tulevien osuus Vuokatin matkailijoista on vasta pari prosenttia.

Marjatta Kurvinen Kainuun Sanomat

Aktiiviliikkujat on yksi pääkohderyhmä. Kuva: Jussi Pohjavirta

Vuokatin matkailun markkinoinnin pääkohderyhmät ovat aktiiviset liikkujat ja hyvinvoinnista kiinnostuneet. Uusi pääkohderyhmä ovat yritykset ja työntekijät, mikä tarkoittaa tyhy-päiviä, etätyötä, työhyvinvointia ja kokous- ja kongressimatkailua. Näitä ei ole vielä markkinoitu määrätietoisesti.

Tärkei