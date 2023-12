Kotimaa

Wilma Murron punainen puku yksi Linnan kuvatuimmista – Katri Niskasen suunnittelema kuparin värinen puku kertoo perheyrityksen ensimmäisestä tuotantomateriaalista

Seiväshyppääjä Wilma Murto joutui heti kuvaajien ympäröimäksi näyttävässä puvussaan. Marja Nevalaisella on yllään yksi Katri Niskasen suunnittelemista asuista.

Marjo Oikarinen Kainuun Sanomat

Seiväshyppääjä Wilma Murto edustaa Linnassa jo kolmatta kertaa. Hän tuli kättelyyn jo alkuvaiheessa ja keräsi ympärilleen parvekkeella koko ajan ihailijoita, koska nuoren suunnittelijaryhmän punainen puku on niin upea.

Finnish National Romance Museum -ryhmä on tehnyt puvun Murtoa varten. He ovat suunnilleen samanikäisiä kuin 1998 syntynyt urheilija.

– Annoin heille vapaat kädet.

Suosittu muotisuunnittelija Katri Niskanen on luonut tänä vuonna Linnan juhliin kaikkiaan 12 erilaista pukua, joista yhteen on pukeutunut sisustussuunnittelija Marja Nevalainen Joensuusta.

Marja Nevalaisen kuparinvärinen puku on Katri Niskasen suunnittelema. Kuva: MAURI RATILAINEN

Hän edustaa miehensä Mikko Nevalaisen kanssa Ouneva Groupia, joka palkittiin lokakuussa Vuoden yrittäjänä. Kansainvälinen sopimusvalmistaja tekee monenlaista teknologiaa muovi-, metalli- ja elektroniikkateollisuudessa.

Veistoksellinen puku on sävyltään kuparinen, koska kupari oli 50-vuotiaan perheyrityksen ensimmäinen materiaali.

– Halusimme kunnioittaa yrityksen tarinaa. Tämä on ensimmäinen kuparin värinen puku, jonka Katri on suunnitellut, Marja Nevalainen kertoo.

– Meitä vähän varoiteltiin, että kutsu Linnaan voi tulla. Mie uskalsin siksi sopia puvun tekemisestä jo etukäteen. Kutsun jälkeen Katri ei olisi enää pystynyt ottamaan tilauksia vastaan.

Katri Niskanen kävi itse tuomassa valmiin puvun hotellille, että hän näki vielä kokonaisuuden koruineen.

Linnan väen paljous hieman yllätti Nevalaiset, mutta silti he ehtivät heti kättelyn jälkeen löytää tuttuja, muun muassa muita yrittäjäpalkinnon saaneita.

Marja Nevalaisella on sisustusalan yritys, joka on tehnyt jonkin verran töitä Ounevalle. Hän on suunnitellut myös Lietsu-huoneistohotellin sisustuksen ja suunnittelee parhaillaan Pohjois-Karjalan osastoa matkamessuille tammikuun loppupuolelle.

Puvun suunnittelu jo matka Linnan juhliin

Nevalaisella on ollut ennenkin Katri Niskasen pukuja tämän valmiista mallistoista. Hän pitää niiden tyylistä ja kotimaisuudesta.

– Mie halusin puvun, joka on pitäjänsä oloinen ja jossa on hyvä olla. Suunnittelu aloitettiin siitä, mitä en halua: en ole mikään römpsyjen ystävä, joten en halunnut glitteriä ja paljetteja. Olen suunnitellut itse oman hääpukuni, ja näytin sen kuvaa.

Nevalainen puhuu yhteistyöstä Niskasesta kanssa hyvin lämpimästi.

– Meillä on ollut ihana projekti. Olen voinut olla luottavaisin mielin ja odottaa innolla, mitä toinen keksii, mutta tuoda myös oman mielipiteeni esiin. Puvun suunnittelu on ollut jo kuin matka Linnan juhliin.

Uniikki rannekoru kuin tehty pukua varten

Katri Niskanen ehdotti Marja Nevalaiselle myös sopivaa kampausta. Uniikki hopeinen rannekoru löytyi Nagual jewellerystä Tampereelta.

Hopea raikastaa upeasti kuparia. Kun Niskaselle esiteltiin korua, hän ajatteli heti, että se sopisi Nevalaisen toispuoleiseen pukuun.

Nevalaisella oli ennestään asuun sopivat korvakorut ja sormus. Myös juhlapuvulla on varmasti käyttöä myöhemminkin.

– Pienen laahuksen voi poistaa. Olen ennenkin pyrkinyt muokkaamaan Katrin suunnittelemia pukuja erilaisilla asusteilla. Meillä on kaksi tytärtä, jotka voivat myös käyttää asujani. Nuorempi varasi jo korvakorut vanhojen tansseihin.

Marja Nevalainen on käynyt armeijan vuonna 2001. Isänmaa on hänelle tosi rakas.

– Siinäkin mielessä tuntuu erityiseltä päästä tällaiseen juhlaan. Arvostan kovasti presidenttiparia. Kuuntelin syksyllä Jenni Haukion kirjaa, kun tein pihatöitä. Silloin en vielä osannut kuvitella tällaista, Nevalainen sanoo viitaten juhlavaan ympäristöön ja tunnelmaan.

Wilma Murto aikoo ainakin nauttia ruoista, jutella tuttujen ja ehkä uusienkin ihmisten kanssa sekä tanssia puolisonsa Jaakko Linkoheimon kanssa.

Wilma Murto aikoo pyörähdellä tanssilattialla näyttävässä puvussaan puolisonsa Jaakko Linkoheimon kanssa. Kuva: MAURI RATILAINEN