Havainnekuva brittiläisen XTX Marketsin suunnittelemasta Kajaanin datakeskuskokonaisuudesta. Kuva: XTX Markets

Datakeskusyhtiö XTX Markets suunnittelee Kajaaniin uutta jätti-investointia – hukkalämpöä kajaanilaisille ilmaiseksi?

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Brittiläinen datakeskusyhtiö XTX Markets on julkistanut tulevaisuuden suunnitelmansa Kajaania koskien. XTX Markets on jo aloittanut ensimmäisen datakeskuksensa rakentamisen Kajaaniin niin sanotulle Pohjan Sellun tontille ja lisää on tulossa.

Yhtiön aikeissa on hakea kaavoitusta vielä neljälle uudelle