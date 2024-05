Paikallisuutiset

Yhdessä: ”Harrastekerhotoiminta on mahtava mahdollisuus meidän seurallemme”

Inka Sihvola, teksti, videot ja editointi Kainuun Sanomat

Jormuan Tarmokkaat Urheilijat tekevät monipuolista yhteistyötä Paltamon kunnan kanssa harrastamisen Suomen mallin kerhoissa.

Tällä viikolla on vietetty valtakunnallista harrastusviikkoa. Viikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta eri harrastusmahdollisuuksista sekä auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mieluisa harrastus. Idea viikkoon on lähtenyt lapsilta ja nuorilta.

– Olisi tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori voisi löytää itselleen merkityksellisen harrastuksen, oli se sitten liikuntaa, taidetta tai kulttuuria, toteaa lasten liikunnan asiantuntija Ira Liuski Kainuun Liikunnalta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vuonna 2021 pilottina käynnistynyt ja vuoden 2023 alusta lähtien nuorisolakiin kirjatun Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Kainuussa Harrastamisen Suomen mallin kerhotoimintaa on tarjolla kaikissa Kainuun kunnissa. Mallin myötä kuntien ja urheiluseurojen yhteistyö on lisääntynyt entisestään ja laajentunut myös maakunnalliselle tasolle.

Yksi yli omien kuntarajojen toimiva urheiluseura on kajaanilainen Jormuan Tarmokkaat Urheilijat, joka toteuttaa Paltamossa niin sporttikerhoa, jousiammuntakerhoa kuin kokkikerhoakin.

– Kerhot ovat olleet mahtava mahdollisuus meidän seurallemme. Haluamme olla aktiivisesti edistämässä lasten ja nuorten liikkumista, iloitsee seurassa kerhoja vetävä Pasi Kortelainen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Harrastamisen Suomen malli perustuu vahvasti lasten ja nuorten kuulemiseen harrastustoiveista. Liikunnalliset kerhot pitävät kärkipaikkoja lasten ja nuorten toiveissa. Myös itse kerhoissa järjestäjät ottavat aktiivisesti huomioon lasten toiveet.

Videolla Jari Manninen Vuokatti Team Sportista kertoo, miten heidän kerhoissaan näkyy lasten osallisuus.

Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa keskeistä on myös koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Usein tieto kerhoista tavoittaa osallistujat koulun kautta.

Aake Raudaskoski Kajaanin Hakasta kertoo, miten Hakan järjestämiin kerhoihin pääsee mukaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pasi Kortelainen Jormuan Tarmokkaista Urheilijoista kannustaa seuroja kuitenkin myös omaan aktiivisuuteen.

– Kannattaa olla yhteydessä eri kuntien toiminnan koordinaattoreihin. Yhteistyössä on voimaa. Kun saamme yhdessä lapset ja nuoret liikkumaan, niin me kaikki voimme hyvin.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.