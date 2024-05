Paikallisuutiset

Yhdessä: Kajaanin 4H:lla on ollut tapahtumarikas alkuvuosi

Miia Rantala Kainuun Sanomat

Meillä Kajaanin 4H:ssa vuosi käynnistyi vilkkaasti ja vauhti ei ole hiipunut. Kajaanin 4H:ssa järjestämme monenlaista ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille sekä työllistämme paikallisia nuoria. Viime vuonna Kajaanin 4H:ssa maksoimme palkkaa yli 60:lle nuorelle. Toiminta-alueena meillä on Kajaanin lisäksi myös Puolanka ja Sotkamo.

4H:ssa harrastaminen on edullista. Me olemme voittoa tavoittelematon lapsi- ja nuorisojärjestö ja tarkoituksena onkin pitää maksut niin alhaisina, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsisi toimintaamme mukaan. Myös koululaisten harrasteseteliä on voinut käyttää 4H:n kerhotoimintaan.

4H:ssa jäsenillä on iso merkitys, sillä 4H-harrastus ja työllistäminen perustuvat jäsenyyteen. Jäseneksi halutaankin liittyä ja jäsenmaksu ymmärretään tärkeäksi osaksi elinvoimaista 4H-toimintaa.

Meillä jäsenille kaikki meidän kerhot ovat ilmaisia ja nuorten koulutukset ovat myös pystytty pitämään maksuttomina. Nuoria koulutetaan 4H:lle kerhonohjaajiksi, kotipalveluun, piha- ja metsätöihin sekä eläintenhoitajiksi. Nuoret ovatkin tykänneet, kun työtä voi tehdä hyvin opiskelujen ohessa.

Uusia nuoria töihin

Kaikki meille töihin tulevat nuoret koulutetaan ennen töiden alkua. Alkuvuonna järjestimme kotityökoulutuksen, johon osallistui 12 uutta innokasta nuorta. Kotipalvelussa nuoret käyvät mm. siivoamassa asiakkaiden luona ja varsinkin näin keväällä moni asiakas haluaa ulkoistaa ikkunanpesun, jolloin meidän nuoria tilataan tekemään työ.

4H:lla on myös Helppi-sovellus, jonka kautta asiakas voi etsiä työntekijää suoraan sovelluksen kautta. Työntekijää voi toki myös kysyä ihan soittamalla 4H-yhdistykseen.

Kesäkuussa 10 nuorta osallistuu meillä Taimiteko-metsänistutukseen. Kevään aikana on suunnitelmissa pitää nuorille vielä myös 4H-yrityskoulutus, eläintenhoitokoulutus ja elokuussa on tulossa kerhonohjaajakoulutus. Kannattaakin käydä täyttämässä hakemus meidän kotisivuillamme, jos työ 4H:ssä kiinnostaa.

Yhteisiä tapaamisia ja yhteistyötä

Meillä toimii tällä hetkellä 14 kerhoa Kajaanin ja Sotkamon alueella. Tämän lisäksi järjestämme Harrastamisen Suomen malli -kerhoja myös niin Kajaanissa kuin Sotkamossa. Kerhonohjaajien kanssa järjestämme säännöllisesti tapaamisia ja muutenkin olemme 4H:lla aina nuorten tukena.

Viime viikolla kerhonohjaajien tapaamisessa SPR:ltä Anneli Heikkinen kävi pitämässä nuorillemme EA-koulutusta. Kävimme nuorten kanssa läpi mm. tilanteita mitä kerhokerroilla voi sattua ja miten pitää toimia, jos jotain sattuu.

Teemme paljon yhteistyötä myös mm koulujen kanssa. Kaikki yhdeksäsluokkalaiset ovat saaneet jo useana vuonna 4H:n Ajokortti työelämään -koulutuksen. Olemme mukana myös eri tapahtumissa. On todella hienoa, että meillä on eri tahoja, kenen kanssa saamme tehdä yhteistyötä. Yhteistyössä on voimaa.

Palkitsemisia

Meillä 4H:ssa on tosi innokkaita ja reippaita lapsia ja nuoria toiminnassamme mukana. Sääntömääräisessä vuosikokouksessa palkitaan joka vuosi ahkeria kerholaisia ja ansioituneita nuoria. Kerhonohjaajat päättävät jokaisesta kerhosta yhden kerholaisen, joka palkitaan kunniakirjalla ja pienellä muistamisella.

Meillä on myös erittäin ahkeria ja tunnollisia nuoria, joita myös vuosittain haluamme muistaa. Myös Kainuun Osuuspankki on vuosittain myöntänyt nuorelle 4H-yrittäjälle yrittäjyysstipendin. Vuosikokouksessa palkittiin myös toiminta- ja koulutuskoordinaattori Miia Rantala Suomen 4H-liiton myöntämällä järjestön hopeisella ansiomerkillä ja kunniakirjalla.

Tänä keväänä myös toiminnanjohtajamme Johanna Huovinen palkittiin Kalajoella 4H-toimihenkilöpäivillä presidentin myöntämällä Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ykkösluokan mitalin kultaristillä.

Leiritoimintaa

Koulujen loma-aikoina järjestämme lapsille erilaisia leirejä. Hiihtolomalla meillä oli perinteisen kokkileirin lisäksi uutena kepparileiri yhteistyössä Helmikavioiden kanssa. Leiri oli niin suosittu, että päätimme järjestää samaisen kepparileirin myös tulevana kesänä ja leiri tulikin nopeasti täyteen.

4H:n kesäleirit ovat aina olleet suosittuja. Moni ensi kesän leiri onkin jo täynnä, mutta vielä Sotkamossa järjestettävälle yön yli kepparileirille ja toiselle puuhisleirille on paikkoja jäljellä.

Jos alkuvuosi on ollut meillä tapahtumarikas, niin paljon on tulossa toimintaa myös loppuvuodellekin.

Lisätietoja: Toiminta- ja koulutuskoordinaattori Miia Rantala p. 050 542 8898

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.