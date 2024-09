Paikallisuutiset

Yhdessä: Lapsiparkissa monenlaista mukavaa yhdessä tekemistä

Miia Rantala Kainuun Sanomat

Lapsiparkissa lapset voivat hoitajien kanssa esimerkiksi pelata erilaisia pelejä, leikkiä ja askarrella sekä tavata muita lapsia. Kuva: Päivi Dufva

Tämän syksyn Lapsiparkki-toiminta on jälleen käynnistynyt. Toimintaa ovat järjestämässä yhteistyössä Kajaanin 4H-yhdistys, MLL Kainuu ja Kajaanin seurakunta. Lapsiparkki on ollut toiminnassa tänä vuonna jo yhdeksän vuotta.

Mikä lapsiparkki sitten on?

Lapsiparkki tarjoaa kaikille noin 2-8-vuotiaille lapsille lyhytaikaista hoitoa. Lapsiparkki järjestetään lauantaisin Kajaanin seurakunnan olohuoneessa, osoitteessa Linnankatu 12 ja on avoinna klo 10-13. Hoitoaika on kaksi tuntia/lapsi.

Lapsiparkki on maksutonta ja sinne on helppo tulla. Paikan voi varata etukäteen perjantaihin klo 12 mennessä numerosta 0440205103 tai voi tulla myös paikan päälle katsomaan, onko vapaita paikkoja.

Lapsiparkissa lapset voivat hoitajien kanssa esimerkiksi pelata erilaisia pelejä, leikkiä ja askarrella sekä tavata muita lapsia. Parkissa voi olla kerrallaan enintään kymmenen lasta ja hoitajia on aina paikalla kaksi. Lapsiparkin hoitajaringissä on yhteensä yli kymmenen hoitajaa kaikilta kolmelta yhteistyötaholta. Hoitajina toimivat koulutetut ohjaajat.

Lapsiparkissa hoitajina toimivat koulutetut ohjaajat. Kuva: Päivi Dufva

4H:n lapsiparkin ohjaaja lukiolainen Kiia Myllylä kertoo, että hänet sai lähtemään mukaan toimintaan halu saada kokemusta lasten hoitamisesta ja ylipäätään heidän kanssaan toimimisesta eri ikäluokissa.

Kiian mukaan työnkuva tulee aika lailla lasten kanssa touhuiluista kuten leikkimisestä ja piirtämisestä. Ennen kaikkea hänen mielestään kuitenkin tärkein tehtävä on pitää huoli, että lapset tulevat toimeen keskenään ja leikkivät turvallisesti sekä saavat hyvän kokemuksen lapsiparkista.

4H:n toinen ohjaaja lukiolainen Anni Pääkkönen kertoo, että hän lähti lapsiparkkiin hoitajaksi, koska se kuulosti mukavalta ja helpolta. Lisäksi työstä saa hyvää kokemusta tulevaisuutta varten.

Lapsiparkissa Anni tekee lasten kanssa yleensä sitä, mitä he itse haluavat tehdä, esimerkiksi rakennetaan legoilla, väritellään ja pelataan erilaisia lautapelejä. Lapsiparkissa Annin mielestä parasta on olla lasten kanssa ja mahdollistaa heidän vanhemmille hetki omaa aikaa.

Myös 4H:n ohjaaja lukiolainen Venla Virkkala lähti lapsiparkkiin ohjaajaksi, koska lapset ovat mukavia ja heidän kanssa on hauska puuhailla. Lapsiparkissa hän leikkii ja pelailee yhdessä lasten kanssa. Parasta Venlan mielestä on, kun ensin lapsi on tullut hieman ujona tai surullisena mukaan ja lopulta on ollut niin hauskaa, ettei malttaisi lähteä kotiin ollenkaan.

Me toiminnan järjestäjät toivomme, että mahdollisimman monet löytäisivät palvelun ja että lapsiparkkiin olisi vanhempien mielestä matala kynnys tulla. Meillä on ihanat hoitajat, ketkä haluavat lasten kanssa puuhastella. Lapsia on kyllä ollut toiminnassa, mutta enemmänkin heitä mahtuisi mukaan.

– Lapsen voi tuoda parkkiin ilman mitään sen kummempaa syytä, kertoo 4H:lta toiminta- ja koulutuskoordinaattori Miia Rantala.

Lapsiparkit järjestetään tänä syksynä joulukuun puoliväliin saakka, pois lukien 12. ja 19.10 sekä 2.11. ja 23.11. ja 7.12, jolloin lapsiparkki on suljettu. Keväällä toiminta jatkuu jälleen tammi-helmikuun vaihteessa.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.