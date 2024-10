Paikallisuutiset

Yhdessä: Linnassa tapahtuu

Anneli Vatula Kainuun Sanomat

MLL:n Linnan yhdistyksen meneillään oleva toimintavuosi on vahvasti lasten kanssa toimimista.

Kevään pöytäteatteriesityksissä perusopetuksen koululaisille etsittiin ystävyyden ja kaveruuden eväitä yhdessä Pekko-pojan, Tessun ja lasten kanssa.

Puheenjohtaja Tuula Honkasen mukaan kouluilta ja koululaisilta saatu palaute oli innostunutta ja palkitsevaa. Koululaiset tekivät esityksen pohjalta piirustuksia ystävyydestä.

Reko Ristijärveltä laati ’Ystävyyden ohjeet juuri sinulle’:

Kysy haluaako hän mukaan leikkiin Jos haluaa, niin ota hänet mukaan Jos hän tykkää leikistä, olet ehkä saanut uuden ystävän HYVÄ!

Kaveruus on kadonnut, minä lähden etsimään miksi, tuumii Pekko-peikko Tessulle Taikamummo Tuula Honkasen pöytäteatteritarinassa Kontiomäen päiväkodissa. Kuva: Anneli Vatula

Tuula Honkanen tuo esiin, että vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Syksyllä yhdistys on mukana Linnantauksen Pesäkolossa ja osallistuu Hyvä Joulumieli -lahjakorttien jakoon. Lastenoikeuksien päivä marraskuussa on myös tärkeä toimintapäivä.

Yhdistys järjestää kaksi MÖRKÖJAMIT –lastenlaulukonserttia Kajaanin Taidekampuksella lauantaina 2.11.2024 yhteistyössä Kainuun ammattiopiston Konservatorion kanssa.

Yhdistys sai toimintaansa OP Kainuun ’Kaikkien aikojen tekoja’ -lahjoituksen.

Mörköjamit -konserttia valmistellaan Seminaarin Taidekampuksella. Suunnitteluryhmässä ovat mukana (vas) Reija Korkatti ja Karoliina Kuvaja Seminaarin Taidekampukselta, Tapani Komulainen Kainuun ammattiopistolta sekä Anneli Vatula ja Tuula Honkanen MLL:n Linnan yhdistyksestä. Kuva: Suvi-Maria Tolonen

