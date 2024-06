Paikallisuutiset

Yhdessä: Melonta pinnalla Kainuussa

Anni Heikkinen Kainuun Sanomat

Kajaaninjoen varrella sijaitsevalla telakka-alueella vanhaan hirsirakennukseen on kunnostettu paikallisille melontaseuroille upea melontatalli. Kuva: Anni Heikkinen

Tiistai-iltana Kajaanissa Kuurnan melontatallilla tunnelma on tyvi ja lämmin, ja aallokon korkeus olematon. Pihamaalle on kokoontunut noin kymmenen hengen innokas porukka, ja alkamassa on Kajaanin Ladun järjestämä melonnan ABC-kurssi. Melontaohjaaja Leena Vuorenmaa kertoo, että illan aikana käydään läpi melonnan perustekniikoita: kajakkiin meneminen, melontaote ja turvallinen liikkuminen vesillä. Noin puolivälissä kolme tuntia kestävää koulutusta kajakit nostetaan vesille, ja taitoja lähdetään harjoittelemaan aurinkoiselle Nuasjärvelle.

Rannassa on jämäkkä melontalaituri, josta on helppo lähteä niin Kajaaninjoen kuin Nuasjärvenkin suuntaan. Kuva: Anni Heikkinen

”Parhaat melontavesistöt lähtevät ehdottomasti Kuurnan tallilta, ja paikka on unelma”, Leena Vuorenmaa kehuu. ”Täällä on aina hyvä keli, sillä poukamaan eivät tule tuulet eikä tuiskut. Ainoastaan ukkonen voi estää vesille lähdön”, Vuorenmaa jatkaa.

Melontatallilta Kajaanin keskustaan lähdettäessä reitti kulkee ainutlaatuista Nälkäkanavaa, ja rantautumaan pääsee esimerkiksi Onnelan kaupunginosassa Kesäniemen uimarannan melontalaiturille tai keskustan tuntumassa Vesiliikuntakeskus Kaukaveden edustalla olevaan Limppusaareen.

”Lenkki Kajaaninjokea kaupunkiin on mukava, ja monelle on ennenkokematonta, että melotaan keskellä kaupunkia”, Vuorenmaa kuvailee.

Reitti Rehjansaareen taas kulkee Pukkisaaren kapean väylän kautta kohti Purnuniemeä ja Rehjaa, ja näkymät muuttuvat järvimaisemaksi mökkirantoineen.

”Rehjansaari on ihana ja rauhallinen retkipaikka, ja reitti soveltuu hyvin myös aloittavalle melojalle”, Vuorenmaa summaa.

”Helpoin tapa aloittaa kajakkimelonta on tulla kurssille”, Vuorenmaa kannustaa. ”Meidän kursseillemme ovat kaikki tervetulleita, ja uusille jäsenille on aina tilaa”, Kajaanin Ladun hallituksen puheenjohtaja Peter Stricker komppaa.

Videolla Kajaanin Ladun melontaohjaajat Leena Vuorenmaa, Antti Kingelin ja Peter Stricker opastavat melonnan ABC-kurssilla melonnan perustekniikoita:

Video: Anni Heikkinen

Kainuussa melonta on ollut jo useamman vuoden kovassa myötätuulessa. Leader-rahoitteisilla hankkeilla on hankittu kajakkeja ja rakennettu melontalaitureita, rantautumispaikkoja ja taukopaikkoja sekä laadittu melonta- ja sup-lautailureittejä. Lisäksi VEKE - Vesistömatkailun kehittäminen Kainuun Tervareitillä -hanke julkaisi juuri Kainuun Tervareitin vesiretkeilyreitin, joka johdattaa Kuhmon latvavesiltä Sotkamon kautta Kajaaniin yhteensä yli 180 kilometrin matkan.

Myös Kainuun Liikunta on startannut kevään alussa Vaaroilta vesille -hankkeen, jonka tavoitteena on edistää Kajaanin, Paltamon, Puolangan ja Vaalan eli Oulujärvi Leaderin alueella melonta- ja pyöräilyharrastusta. Lisäksi hankkeessa luodaan pohjaa melontaan liittyvälle tulevaisuuden yritystoiminnalle ja parannetaan jo olemassa olevien yritysten edellytyksiä hyödyntää melontaa omassa yritystoiminnassaan muun muassa erilaisten koulutusten avulla.

Lisäksi hankkeessa lisätään sekä paikallisten että luontoliikuntamatkailijoiden tietoisuutta kajakkien, kanoottien ja sup-lautojen vuokraajista. Yhtenä tavoitteena on huomioida välinevuokrauksen edistämisessä kiertotalous siten, että myös yksityisten ihmisten omistama välineistö olisi mahdollista saada aktiiviseen vuokrauskäyttöön.

Vaaroilta vesille -hankkeessa selvitetään yksityisten melonnanharrastajien halukkuutta kajakkien, kanoottien ja sup-lautojen vuokraukseen yhteisen alustan kautta. Kuva: Olli Heikkinen

Melonnan lisäksi hankkeessa luodaan gravel- eli hiekka- ja soratiepyöräilyyn uusia reittejä, ja tulevana syksynä järjestetään gravel-pyöräilyviikko. Kesällä 2025 Vaaroilta vesille -hanke huipentuu uuden melontatapahtuman järjestämiseen.

Kainuun Liikunnan hallinnoimaa Vaaroilta vesille -hanketta rahoittaa Oulujärvi Leader, ja hanke toteutetaan Oulujärvi Leaderin alueella 1.3.2024-31.10.2025.

Koulutuksia ja työpajoja luontoliikunta-alan yrittäjille

Vaaroilta vesille -hanke järjestää kesäkuussa kaikille luontoliikunnan ja luontomatkailun yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille kaksi koulutusta, joissa keskitytään melontaan, pyöräilyyn ja kestävään matkailuun.

Kunnon puhetta melonnasta ja kestävästä matkailusta

- Keskiviikkona 26.6.2024

- Aiheina mm. alueen melontamatkailun ja siihen liittyvien palveluiden kehittäminen, valmiiden melontareittien tuotteistaminen, melontamatkailun markkinointi ja alueella järjestettävät melontatapahtumat sekä kestävän matkailun hyödyt, uudistava matkailu, luonto- ja kulttuuritiedon hyödyntäminen matkailupalveluiden suunnittelussa ja kestävän matkailun kriittinen tarkastelu.

Kunnon puhetta pyöräilystä

- Torstaina 27.6.2024

- Aiheena mm. mistä pyörämatkailussa mennään meillä ja maailmalla tällä hetkellä sekä Welcome Cyclist -tunnus.

Lisätietoja koulutuksista osoitteessa www.kainuunliikunta.fi

Kesän melontakurssit kutsuvat vesille

Oletpa kajakkimelonnan vasta-alkaja tai jo kokenut konkari, Kainuussa ja Vaalassa järjestetään kesän 2024 aikana useita melontakursseja tutustumistilaisuuksista ohjaajakoulutuksiin saakka.

Matalan kynnyksen melonnan ABC-kurssilla opetellaan melonnan perusteita ja välineistöä. Lisäksi käydään pienellä melontaretkellä, jolloin pääsee tutustumaan käytännössä melontaan.

Meloja-taitokoulutukset auttavat pääsemään melontaharrastuksen alkuun ja kehittymään melojana. Meloja 1 -peruskurssilla harrastusta aloittava meloja oppii melonnan alkeet sekä keskeiset turvallisuustaidot ja periaatteet. Meloja 2 ja Meloja 3 -kursseilla harrastaja saa varmuutta, syventää osaamistaan ja oppii melomaan vaativammissa olosuhteissa, kuten avovesillä ja koskessa.

Melonnan ABC-kurssi Vaalassa

Vaalan melontakeskus (os. Vaalankurkuntie 17, Vaala)

Tiistaina 25.6.2024 klo 17.00–21.00

Järjestäjä: Oulujärven Melojat

Melonnan ABC-kurssi Paltamossa

Paltamon melontatalli (os. Uimarannantie 1, Paltamo)

Keskiviikkona 3.7.2024 klo 17.00–21.00

Järjestäjä: Oulujärven Melojat

Meloja 1 -kurssi Kajaanissa

Kuurnan melontatalli (os. Kuurnantie 99, Kajaani)

Lauantai-sunnuntai 15.6.-16.6.2024 klo 11.00–17.00

Järjestäjä: Kajaanin Latu

Meloja 1 -kurssi Paltamossa

Paltamon melontatalli (os. Uimarannantie 1, Paltamo)

Lauantai–sunnuntai 29.–30.6.2024

Järjestäjä: Oulujärven Melojat

Meloja 1 -kurssi Vaalassa

Vaalan melontakeskus (os. Vaalankurkuntie 17, Vaala)

Lauantai–sunnuntai 6.–7.7.2024 klo 10.00–16.00

Järjestäjä: Oulujärven Melojat

Meloja 2/EPP2-taitokortin suorittaminen Vaalassa

Vaalan melontakeskus (os. Vaalankurkuntie 17, Vaala)

Lauantaina 15.6.2024 klo 9.30–11.30

Järjestäjä: Kestimo Adventures

Melontaohjaajakoulutus Vaalassa

Vaalan melontakeskus (os. Vaalankurkuntie 17, Vaala)

Lauantai–sunnuntai 15.– 16.6.2024

Järjestäjä: Kestimo Adventures

Lisätietoja taitokoulutuksista osoitteessa www.kainuunliikunta.fi

Viikkomelonnat Kajaanissa

- Kajaanin Latu järjestää kesän aikana joka tiistai 4.6. alkaen yhteisiä melontaretkiä.

- Kokoontuminen Kuurnan melontatallille (os. Kuurnantie 97-99, Kajaani) klo 17.00, lähtö vesille noin klo 17.30.

- Lenkin pituus on 5-15 km ja määräytyy mm. kulloisenkin ryhmän, kelin ja fiiliksen mukaan.

- Viikkomelonnat on tarkoitettu kaikille, joilla on vähintään kajakkimelonnan perusteet hallussa.

- Viikkomelonnat ovat Kajaanin Latu ry:n ja Oulujärven Melojat ry:n jäsenille maksuttomia, ja muilta peritään kymmenen euron ohjausmaksu, johon sisältyy ohjauksen lisäksi ja varusteet eli kajakki, aukkopeite, mela ja melontaliivi.

Lisätietoja viikkomelonnoista osoitteessa www.kajaaninlatu.fi

Kirjoittaja on Kainuun Liikunnan viestinnän asiantuntija ja Vaaroilta vesille -hankkeen projektipäällikkö, joka työskentelee avovesikonttorilla aina, kun mahdollista.