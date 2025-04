Paikallisuutiset

MLL:n Kainuun piirin lastenhoitoapu tarjoaa tilapäistä arjen apua lapsiperheille. Kuva: MLL:n Kainuun piiri

Yhdessä: MLL:n Kainuun piiri kouluttaa ja välittää lastenhoitajia kainuulaisten tarpeisiin

Suvi-Maria Tolonen Kainuun Sanomat

Kainuussa toimii edelleen MLL:n koordinoima lastenhoitoapu. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piirillä on ollut lastenhoitotoimintaa 80-luvulta lähtien. Lastenhoitajia koulutetaan säännöllisesti kainuulaisten lapsiperheiden tarpeisiin.

Viimeisin koulutus alkoi tammikuussa ja päättyy huhtikuun lopussa. Tällä kertaa hoitajia koulutetaan erityisesti Sotkamon alueen tarpeisiin.

Lastenhoitokurssin kouluttaja Sari Liuski-Ursin kertoo, että koulutukseen osallistui 8 aktiivista nuorta.

– Lastenhoitoavun tarve vaihtelee paljon, mutta on tärkeää, että hoitajia on kattavasti ympäri Kainuuta. Lastenhoitoapu on todellista ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen vanhemmuudentukea, Sari toteaa.

Lastenhoitokurssi on kattava monipuolinen koulutus, jossa käydään eri ikäisten lasten kasvuun ja kehitykseen liittyviä perusasioita unohtamatta erityisiä tarpeita.

Koulutuksessa huomioidaan erityisesti, mitä on olla hoitajana lapsiperheen kotona. Hoitajat huolehtivat lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piirin lastenhoitoapu tarjoaa tilapäistä arjen apua lapsiperheille. Perhe voi tilata lyhytaikaista, ympärivuorokautista lastenhoitoapua kotiin omien tarpeidensa mukaan.

MLL:n välittämät hoitajat ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokurssin suorittaneita tai perehdytettyjä, 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Hoitajat haastatellaan ja heidän rikosrekisterinsä tarkistetaan. Hoitajat toimivat MLL:n arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoa MLL:n lastenhoitoavusta löytyy nettisivuilta: https://kainuunpiiri.mll.fi/perheille/lastenhoito/