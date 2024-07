Urheilu

KPK:n pelinjohtaja Kalle Airaksinen on joutunut painimaan vaihtelevan kokoonpanon kanssa. Jokeri Mari Kemppainen (oik.) on ollut joukkueen selkeää parhaimmistoa. Kuva: Tuomas Juntunen

Ylimääräinen puristus vaivaa Kajaanin Pallokerhoa – ”Koitamme avata solmuja”

Kajaanin Pallokerhon runkosarjaa Ykköspesiksessä on jäljellä seitsemän ottelua. Niissä joukkueen pitää kiriä kahden joukkueen ohi välttääkseen putoamiskarsinnat.

Jussi Heikkinen Kainuun Sanomat

Vaikea.

Sellainen on ollut Kajaanin Pallokerhon kausi naisten Ykköspesiksessä. Sen kertoo jo sarjataulukkokin.

Joukkue on pohjoislohkossa viimeisenä, kun runkosarjaa on KPK:n osalta jäljellä seitsemän ottelua. Sillä on 15 ottelusta kasassa 11 pistettä. Matkaa edellä olevaan Pattijoen Urheilijoihin on