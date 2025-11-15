Ihmiset

Mielikuvitus antaa vapauden luoda maailmaan jotain, mitä ei vielä ole. Siksi piirtämisestä on tullut 9-vuotiaalle Inkeri Juntuselle tärkeä harrastus. Juntusen vieressä pöytää tutkii utelias Manu-koira. Kuva: Maria Hoppania

9-vuotias sotkamolainen Inkeri Juntunen piirtää joka päivä: ”Siinä voi luoda sellaista, mitä haluaa oikeaan maailmaan”

Mielikuvitustaan taitavasti hyödyntävä Inkeri Juntunen julkaisee töitään kuvataidesovelluksessa, jossa voi tutustua kuvataiteesta kiinnostuneisiin harrastajiin.

Kainuun Sanomat

Keittiön pöydällä on kasapäin vihkoja, joiden sivuja koristavat erilaiset eläinpiirrokset. Eläinten nimistä ja luonteesta 9-vuotias Inkeri Juntunen kertoo yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Jokaisella hänen piirtämällään hahmolla on jokin tarina.

Juntunen piirtää esimerkiksi soturikissoja. Hän kertoo,

