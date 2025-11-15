Ihmiset
9-vuotias sotkamolainen Inkeri Juntunen piirtää joka päivä: ”Siinä voi luoda sellaista, mitä haluaa oikeaan maailmaan”
Mielikuvitustaan taitavasti hyödyntävä Inkeri Juntunen julkaisee töitään kuvataidesovelluksessa, jossa voi tutustua kuvataiteesta kiinnostuneisiin harrastajiin.
Keittiön pöydällä on kasapäin vihkoja, joiden sivuja koristavat erilaiset eläinpiirrokset. Eläinten nimistä ja luonteesta 9-vuotias Inkeri Juntunen kertoo yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Jokaisella hänen piirtämällään hahmolla on jokin tarina.
Juntunen piirtää esimerkiksi soturikissoja. Hän kertoo,