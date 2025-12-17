Kulttuuri
Kajaanin kulttuuritoimijat toivovat, että Oulu2026-ohjelma tuo kaupunkiin kävijöitä myös Kainuun ulkopuolelta. Kuvassa takarivissä vasemmalla Vaara-kollektiivin tuottaja Veikko Leinonen, Kajaanin viestintä- ja markkinointipäällikkö Milja Korhonen, Routa Companyn taiteellinen johtaja Sari Palmgren, Runoviikon taiteellinen johtaja Kati Outinen, Taidetta ei tervaa! -hankekoordinaattori Elsa Lankinen, näyttelijä Sisu Kaukonen, Kajaanin kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Minna Tuunainen sekä edessä Tervan tie – onko meillä suunnitelma -näytelmän käsikirjoittaja Juti Saari, näyttelijä Mikael Karvia, ohjaaja Sonja Pakalén Vaara-kollektiivista sekä Seminaarin Taidekampuksen projektikoordinaattori Reija Korkatti.
Kuva:
Katja Mabrouk
Kajaanissa tapahtuu ensi vuonna enemmän kuin koskaan – ”Huikea vuosi kulttuurin ja tapahtumien puolesta”
– Ensi vuosi tulee olemaan ihan poikkeuksellinen. Huikea vuosi kulttuurin ja tapahtumien puolesta.
Näin lupaa Kajaanin kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Minna Tuunainen, jonka mukaan Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuosi, Kajaanin 375-vuotisjuhla ja muut merkkipäivät pitävät huolen siitä, että kaupungiss