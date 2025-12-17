Paikallisuutiset

Kuhmolaiset kaksoset ovat työskennelleet saman katon alla yli 30 vuotta – nyt toinen jää eläkkeelle

Ylirajavartija Matti Pulkkinen ja tullitarkastaja Pirjo Väisänen päätyivät Vartiukseen hyvin erilaisia reittejä. Kuva: Roosa Kärki

Matti Pulkkinen on tällä hetkellä pisimpään Vartiuksessa yhtäjaksoisesti työskennellyt rajavartija.

Roosa Kärki Kainuun Sanomat

Kuhmolaisilla kaksosilla Matti Pulkkisella ja Pirjo Väisäsellä on lähes yhtä pitkä työura takanaan, yli kolmekymmentä vuotta. Melkein koko työuransa he ovat myös suorittaneet saman katon alla, nimittäin Vartiuksen raja-asemalla.

Työnantaja heillä kuitenkin on eri. Pulkkinen on Rajavartiolaitoksen vuo