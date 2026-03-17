Rami Karjalainen on valittu oppilasedustajaksi nuorten parlamentin istuntopäivään. Kuva: Marika Pylkkänen

Rami Karjalainen edustaa Otanmäen koulua Nuorten parlamentissa – oppilaat haluavat esittää kysymyksen Googlen datakeskuksesta

Joka toinen vuosi järjestettävässä täysistunnossa ministerit vastaavat nuorten esittämiin kysymyksiin.

Kainuun Sanomat

Rami Karjalainen Otanmäen koulusta on valittu oppilasedustajaksi Nuorten parlamentin istuntopäivään. Kaikkiaan päivään osallistuu 199 oppilasedustajaa eri puolilta Suomea.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on kutsunut nuorten parlamentin koolle eduskuntaan perjantaina 29. maaliskuuta. Joka toinen v

