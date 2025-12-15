Ihmiset
Vuoden kainuulainen sairaanhoitaja Ritva Raitanen: ”Aina tarvitaan ihmisiä”
Sairaanhoitaja Ritva Raitasta työkaverit kuvailevat työpaikan tukipilariksi, joka luo potilaisiin uskoa kuntoutumisen mahdollisuuksista.
Vuoden kainuulainen sairaanhoitaja Ritva Raitanen oli sekä yllättynyt että hämmentynyt saamastaan tunnustuksesta. Vuoden kainuulaisen sairaanhoitajan valitsee vuosittain Kainuun sairaanhoitajat ry.
– Onhan se aika sydäntä lämmittävääkin, mutta en olisi kyllä ikinä osannut uskoa, että se minun kohdall