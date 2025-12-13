Kulttuuri
Kajaanilainen Virpi Heikkinen on entinen voimanostaja, joka hurahti täysillä maalaamiseen – ”Tuntuu, että voisin maalata koko ajan!”
Taidemaalaaminen on tuonut Virpi Heikkiselle iloa, jota hyvinvointiyrittäjä haluaa jakaa myös muille maalauskursseja järjestämällä.
UPM:n entinen Portti-rakennus Renforsin Rannassa on saanut aulansa kaunistukseksi värikylläisiä maalauksia. Löytyy joukosta tosin myös pari tummanpuhuvaa teosta. Kun värejä rakastava Virpi Heikkinen maalasi niistä toisen, työkaverit Seminaarin kampuksen entisessä puutyöverstaassa kysyivät, että onko