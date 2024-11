Urheilu

Akatemiajääkiekko on lisännyt asuntotarvetta Vuokatissa

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian viime vuosien uudemmista lajeista etenkin jääkiekon pariin on muutamassa vuodessa tullut jo pari joukkueellista pelaajia.

Vuokatti Team Sportilla on tällä hetkellä kolme U18-joukkuetta, joissa on pelaajia 70. Akatemiaopiskelijoista muodostuu kaksi joukkuetta, joissa on