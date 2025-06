Paikallisuutiset

Paltamo Golf oy pyörittää 18-reikäistä golfkenttää palveluineen Paltamon Metelinniemessä. Kuva: Jukka Keränen

Paltamo Golf vakavissa maksuvaikeuksissa – rästissä yli 200 000 euron velat

Yrittäjä Reijo Riihimäen luotsaamalla Paltamon Golf oy:llä on kymmeniä luottotietomerkintöjä.

Tiina Suutari Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Paltamon golfkenttää pyörittävä Paltamo Golf oy on talousvaikeuksissa. Asiakastiedon luottorekisterin mukaan yrityksellä on 59 luottotietomerkintää. Näistä 16 on ulosmittausta, neljä velkomustuomiota, 38 trattaprotestia ja yksi verovelkamerkintä.

Velkomustuomioita Paltamo Golfille on määrätty yhteens