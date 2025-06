Ajanviete

Suvenniemen mökillä pääsee nauttimaan kainuulaisesta mökki-idyllistä Nuasjärven rannalla. Kuva: Antti Vettenranta

Sisarukset vuokraavat mökkiä Kajaanista etänä ja näin se sujuu – ”Avain onneen on realistissa kuvissa”

Oman kesämökin lyhytvuokraus voi auttaa tilkitsemään kiinteistön kiinteitä kuluja. Vuokraus onnistuu hyvin etänäkin, jos apuna on paikallisia tuttuja tai palkattava mökkitalkkari.

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomessa mökkeily on olennainen osa kesän viettoa. Pelkästään Kainuussa kesämökkejä on noin 11 000, joista kuitenkin iso osa seisoo tyhjillään suuren osan vuodesta. Rakennusten kiinteät kulut kuitenkin on maksettava, mutta millä?

Etelä-Suomessa asuva Anniina Ahti lyhytvuokraa Kajaanissa sijaitsevaa k