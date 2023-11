Paikallisuutiset

Alle puolet saa sydänpysähdystilanteessa elvytystä ennen ensihoidon paikalle saapumista. Kuva: Markku Jokela

Alle puolet suomalaisista saa sydänpysähdystilanteessa maallikon antamaa elvytystä

Alle puolet saa sydänpysähdystilanteessa maallikon antamaa elvytystä ennen ensihoidon paikalle saapumista. Hätäkeskuspäivystäjä on aina elvyttäjän apuna numerossa 112.

Antero Komulainen Kainuun Sanomat

Elvytystaito on kansalaistaito, jonka osaamisessa suomalaisilla on paljon parantamisen varaa. Vain 47 prosenttia suomalaisista saa sydänpysähdystilanteessa maallikon antamaa elvytystä, kun Euroopan keskiarvo on 58 prosenttia. Pohjoismaisella tasolla tarkasteluna Suomi pärjää vieläkin heikommin, sill