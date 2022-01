Aluevaaliehdokkaan mielipide: Osallisuus on trendikästä

Nykyään osallisuus on muotisana. Se on oikeastaan erinomaisen hyvä asia, koska tämä on tärkeää rakennettaessa ihmisen näköisiä sote-palveluita.

Osallisuudessa järjestelmässä toimivat päättäjät ja virkamiehet kuuntelevat palveluiden muotoilussa potilaita tai asiakkaita esimerkiksi erilaisissa "raadeissa". Tätä toimintaa onkin jo tehty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollossa jossain määrin.

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on olennaista paitsi laadukkaille palveluille myös työntekijöiden hyvinvoinnille. Asiakkaiden lisäksi on siis aktiivisesti kuunneltava ruohonjuuritason ammattilaisia, joiden kokemuksiin ja viisauteen perustuen luomme laadukkaiden palveluiden lisäksi inhimillisiä työympäristöjä.

Tässä yhteydessä on tärkeä muistaa, että on edelleen runsaasti ryhmiä, joiden ääniä emme riittävästi kuuntele. Ne ovat usein juuri näitä kaikkein eniten kärsiviä ihmisiä, kuten toimintakykyään menettäneitä ikäihmisiä, huonompiosaisia perheitä tai päihteiden käyttäjiä, jotka tipahtavat osittain tai kokonaan järjestelmän ulkopuolelle.

Kolmas sektori tekee merkittävää työtä tällä saralla – myös täällä Kainuussa. Ottaisin tällä kertaa esimerkiksi kuitenkin Kuopiossa ansiokkaasti toimivan Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n TuNe - Elämä Vireeseen -hankkeen. Se on erittäin menestyksellistä, traumatietoista jalkaantuvaa päihdetyötä, joka poimii täysin sote-järjestelmän ulkopuolelle pudonneita päihteidenkäyttäjiä.

Hankkeen sisällä on, paitsi terapia-, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon osaamista, myös kokemusasiantuntijuutta. Kuntoutuksessa lukuisia päihteiden käyttäjiä saadaan ohjattua virallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin.

Ei ole kovinkaan vaikea temppu luoda ihmislähtöisiä laadukkaita palveluita hyvinvoiville ihmisille. Vaatii huomattavan paljon enemmän kekseliäisyyttä ja yhteistyötä luoda toimivat palvelut heille, joita on vaikeinta tavoittaa: traumatisoituneet tai muuten haavoitetut, varattomat lapsiperheet, osattomat, yksinäiset, monisairaat tai eristyneet ihmiset. Kuitenkin kohdistamalla juuri heihin riittävästi resursseja, ja kuuntelemalla aidosti heidän kokemuksiaan ja tarpeitaan, rakennamme järjestelmästä ennaltaehkäisevän, inhimillisen ja kustannustehokkaan.

Esteetön monialainen yhteistyö on tässä asiassa äärimmäisen tärkeää. Tarvitsemme äänettömien äänten kuulemiseen ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita, jotka kykenevät katsomaan asioita laaja-alaisesti ja rakentamaan järjestelmää verkostoituen, uusia innovatiivisia ratkaisuja luoden, kumppanuudessa ja yhteistoiminnassa.

Kati Sarvela

hammaslääkäri

terapeutti

Kuhmon kaupunginvaltuutettu,

aluevaaliehdokas (vihr.)