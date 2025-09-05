Paikallisuutiset
Ammuntaharrastus kiinnostaa Vuolijoella – paikallisella seuralla on siirrettävä rata, jossa voidaan ampua syöksyvää karhua kohti
Kiinnostus ammuntaharrastusta kohtaan on lisääntynyt Vuolijoella.
Yhdistys järjestää kahdesti viikossa, maanantaisin ja torstaisin, ampumaharjoituksia. Seura painottaa turvallista aseen käsittelyä.
Yhdistys järjesti jokin aika sitten toimintansa esittelypäivän loistavasti soveltuvassa pitopaikassa Sal