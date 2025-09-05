Paikallisuutiset

Vierailevat esittelijät: vasemmalla Kimmo Hiltunen ja oikealla Jere Suhonen. Kuva: Aila Alasalmi

Ammuntaharrastus kiinnostaa Vuolijoella – paikallisella seuralla on siirrettävä rata, jossa voidaan ampua syöksyvää karhua kohti

Yhdistys järjestää kahdesti viikossa ampumaharjoituksia.

Aila Alasalmi
Koti-Kajaani

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kiinnostus ammuntaharrastusta kohtaan on lisääntynyt Vuolijoella.

Yhdistys järjestää kahdesti viikossa, maanantaisin ja torstaisin, ampumaharjoituksia. Seura painottaa turvallista aseen käsittelyä.

Yhdistys järjesti jokin aika sitten toimintansa esittelypäivän loistavasti soveltuvassa pitopaikassa Sal

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä