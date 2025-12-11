Paikallisuutiset

Arctic International vaihtoi kevään 2025 aikana kirjanpitäjää. Kuvassa yrityksen toimitiloja Sotkamossa syyskuussa 2025. Arkistokuva. Kuva: Hanna Turunen

Arctic Internationalin saneerauksen keskeyttäminen oli sotkuinen soppa – Tositteita puuttui ja esitettiin vaatimus selvittäjän vapauttamisesta tehtävästään

Saneerausmenettelyn keskeyttäminen poisti konkurssisuojan ja yhtiö asetettiin konkurssiin.

Kainuun Sanomat

Viime viikolla uutisoimme, että sotkamolainen luonnontuoteyhtiö Arctic International oy on asetettu konkurssiin.

Oulun käräjäoikeuden päätösasiakirjan mukaan yhtiön saneerausmenettely oli varsin kiharainen saaga. Velkojista muodostettu velkojatoimikunta oli vaatinut useaan otteeseen menettelyn keskey

