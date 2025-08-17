Paikallisuutiset

Oulujärven Ärjänsaaressa on arkkitehti Eino Pitkäsen suunnittelemia, suojeltuja vuokratupia 1930-luvulta. Metsähallituksen omistamista mökeistä on osa korjaamatta. Kuva: Jukka Keränen

Ärjänsaaren suojeltujen vuokratupien tulevaisuus on epävarma – rakennusten rapistuminen aiheuttaa huolta

Ärjänsaaressa on entisöity kuusi Eino Pitkäsen suunnittelemaa, 1930-luvulla rakennettua vuokratupaa. Kolme samanlaista, suojeltua mökkiä on vielä korjaamatta. Mitä mökeille tapahtuu?

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

Mitä tapahtuu suojellulle rakennukselle, jos siitä ei pidetä huolta? Kainuun Sanomille on tullut lukuisia viestejä koskien Ärjänsaaren suojeltuja, arkkitehti Eino Pitkäsen 1930-luvulla suunnittelemia vuokratupia, jotka ovat saaressa tyhjillään ja poissa käytöstä.

