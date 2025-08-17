Paikallisuutiset
Ärjänsaaren suojeltujen vuokratupien tulevaisuus on epävarma – rakennusten rapistuminen aiheuttaa huolta
Ärjänsaaressa on entisöity kuusi Eino Pitkäsen suunnittelemaa, 1930-luvulla rakennettua vuokratupaa. Kolme samanlaista, suojeltua mökkiä on vielä korjaamatta. Mitä mökeille tapahtuu?
Mitä tapahtuu suojellulle rakennukselle, jos siitä ei pidetä huolta? Kainuun Sanomille on tullut lukuisia viestejä koskien Ärjänsaaren suojeltuja, arkkitehti Eino Pitkäsen 1930-luvulla suunnittelemia vuokratupia, jotka ovat saaressa tyhjillään ja poissa käytöstä.
Viesteissä ihmetellään, miksi arkkite