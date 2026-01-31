Paikallisuutiset

Arjen kuluissa voi säästää monella tapaa – Riitta Ryyti harkitsee ainakin kahdesti ennen ostopäätöstä

Kodin tavarat on pääosin kierrätettyjä. Iso peili tuo muistoja mummolasta, Oulunsalon vanhasta pappilasta, jossa Riitta Ryytin isoäiti asui papin rouvana. Kuva: Riitta Mäkeläinen

Riitta Ryytin arki on rauhallista ja harkitsevaa. Tavarat käytetään loppuun, ostoksia mietitään etukäteen ja se, minkä voi kerätä tai kasvattaa itse, tehdään niin. Elämäntapa on kulkenut mukana lapsuudesta asti – eikä se vaadi suuria linjauksia, vain arkisia valintoja.

Riitta Mäkeläinen Kainuun Sanomat

Riitta Ryyti ei puhu säästeliäisyydestä suurina periaatteina. Hän puhuu tekemisestä, joka on ollut osa elämää niin kauan kuin hän muistaa.

– Lapsuudenkodissa tehtiin paljon itse. Sieltä ne tavat ovat periytyneet omankin kodin arkeen, Ryyti toteaa.

