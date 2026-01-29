Paikallisuutiset

Eila ja Heimo Huikari Kajaanista kävivät torstaina ostamassa Sotkasta maton. Heillä ei ollut tietoa konkurssihakemuksesta. He kävivät asioimassa liikkeessä myös alkuviikosta. Kuva: Tanja Nuotio

Askon ja Sotkan taustayhtiötä haetaan konkurssiin – Kajaanin liikkeet olivat torstaina normaalisti avoinna

Sotkalla ja Askolla on liikkeet vierekkäin Kajaanin Kauppapuistossa. Eila ja Heimo Huikari eivät olleet puolenpäivän jälkeen kuulleetkaan konkurssihakemuksesta. He kävivät ostoksilla Sotkassa jo toistamiseen tällä viikolla.

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Huonekaluketjujen Askon ja Sotkan taustayhtiötä Indoor Groupia haetaan konkurssiin, ilmenee oikeusministeriön maksukyvyttömyysrekisteristä.

