Askon ja Sotkan taustayhtiötä haetaan konkurssiin – Kajaanin liikkeet olivat torstaina normaalisti avoinna
Sotkalla ja Askolla on liikkeet vierekkäin Kajaanin Kauppapuistossa. Eila ja Heimo Huikari eivät olleet puolenpäivän jälkeen kuulleetkaan konkurssihakemuksesta. He kävivät ostoksilla Sotkassa jo toistamiseen tällä viikolla.
Huonekaluketjujen Askon ja Sotkan taustayhtiötä Indoor Groupia haetaan konkurssiin, ilmenee oikeusministeriön maksukyvyttömyysrekisteristä.
Hakijana on kauhavalainen huonekaluvalmistaja Unico Finland, jonka huonekaluja myydään Askossa ja Sotkassa. Konkurssihakemus on tullut vireille Helsingin käräjäo