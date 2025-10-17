Paikallisuutiset
Asunnottomuus koskettaa myös Kainuuta – ”Minusta tämä on älyttömän iso lukema”
Tilapäisasunnon tarjoaminen päihdeongelmaisille ei tällä hetkellä ole mahdollista, kertoo Kainuun hyvinvointialueen palveluyksikköpäällikkö, johtava sosiaalityötekijä Päivi Ahola-Anttonen.
Asunnottomien yön avajaiset pidetään tänään 17. lokakuuta Kajaanin Raatihuoneentorilla. Ei kotia, ei turvaa on tämän vuoden Asunnottomien yön teema. Se kuvaa tilannetta, jossa asunnon puutteen lisäksi ihminen menettää perusturvansa, yksityisyytensä ja mahdollisuutensa toipua.
Suurten kaupunkien lisäk