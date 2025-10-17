Paikallisuutiset

Yksi syy asunnottomuuden lisääntymiseen on pienten ja kohtuuhintaisten asuntojen puute sekä kalliit asumis- ja elinkustannukset. Kuva: Jussi Pohjavirta

Asunnottomuus koskettaa myös Kainuuta – ”Minusta tämä on älyttömän iso lukema”

Tilapäisasunnon tarjoaminen päihdeongelmaisille ei tällä hetkellä ole mahdollista, kertoo Kainuun hyvinvointialueen pal­ve­luyk­sik­kö­pääl­lik­kö, johtava sosiaalityötekijä Päivi Ahola-Anttonen.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Asunnottomien yön avajaiset pidetään tänään 17. lokakuuta Kajaanin Raatihuoneentorilla. Ei kotia, ei turvaa on tämän vuoden Asunnottomien yön teema. Se kuvaa tilannetta, jossa asunnon puutteen lisäksi ihminen menettää perusturvansa, yksityisyytensä ja mahdollisuutensa toipua.

Suurten kaupunkien lisäk