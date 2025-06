Paikallisuutiset

BMW-harrastajat kokoontuvat yhteen Old School miittiin Kajaanissa 6. kesäkuuta. Kuva: Katja Mabrouk / Arkisto

BMW-harrastajat hurauttavat yhteisajolle perjantai-iltana Kajaanissa

Perjantaina 6. kesäkuuta järjestettävä Old School miitti kerää yhteen Kajaanista ja kauempaa tulevat bemariharrastajat. Tapahtuman ohjelmassa on muun muassa yhdessä ajettava cruising-lenkki. Ilta päättyy jatkoille Sound Factory Bar & Nightclub yökerhoon.

Milja Huotari Kainuun Sanomat

BMW-autoharrastajat järjestävät Old School miitti -autotapahtuman Kajaanissa perjantaina 6. kesäkuuta. Tapahtuma on BMW-harrastajien kokoontuminen, jonka tarkoituksena on tuoda harrastajia yhteen eri puolilta maata ja mahdollistaa bemariharrastajille yhteinen illanvietto autoharrastuksen parissa. BM