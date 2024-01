Paikallisuutiset

Bryssel seisoo viimeisellä rajalla Orbánin kanssa – Unkari-vetoomuksen kerääjä Petri Sarvamaa: "Unkarin Fidesz-mepit eivät puhu enää yhtään mitään"

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa on kerännyt 122 kollegansa nimet vetoomukseen, jossa vaaditaan EU-äänivallan poistamista Unkarilta toistaiseksi. Euroopan parlamentti miettii tällä viikolla, mitä Ukraina-tuen yksin estäneelle Unkarin Viktor Orbánille pitäisi tehdä.

Toni Viljanmaa Kainuun Sanomat

Euroopan unioni on ajautumassa viimeiselle rannalle Unkarin ruotuun laittamisessa. Tämä viikko näyttää ratkaisevalta ja siinä europarlamentaarikko Petri Sarvamaalla (kok.) on iso rooli. Hänen Unkari-kirjelmänsä on keskipisteessä EU-parlamentin kokoontuessa keskiviikkona vuoden ensimmäiseen täysistuntoonsa.

Unkari on vuosikymmenen ajan rikkonut EU:n oikeusvaltioperiaatteita, minkä päälle se jarruttaa EU-maiden tukea Ukrainalle. Sarvamaa haluaisi Euroopan parlamentin asettavan painetta jäsenmaille, jotta ne veisivät väliaikaisesti äänivallan Unkarilta EU:ssa. Kirjelmä on kerännyt maanantaihin mennessä 122 parlamentaarikon nimeä. Äänestys pidetään torstaina kello 13 Suomen aikaa.

– Tästä tulee ihan ehdottomasti kaikkein kiinnostavin viikko minun 12 vuoden urani aikana. Odotan jännittyneenä, mitä tästä seuraa. Olemme nyt herkässä tilanteessa, EU:n tilintarkastuksen tuomioistuimeen Luxemburgiin kesällä siirtyvä Sarvamaa sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok.) Unkari-vetoomus on kerännyt maanantaihin mennessä 122 parlamentaarikon allekirjoitukset. Vain yksi poliittinen ryhmä puuttuu allekirjoittajista. Kuva: null

Suomalaisista mepeistä kaikki paitsi yksi ovat allekirjoittaneet Unkari-vetoomuksen. Teuvo Hakkarainen (ps.) ei ole vielä nimeään kirjelmään pannut. Lännen Media yritti tavoittaa Hakkaraista, muttei saanut häntä kertomaan omaa kantaansa asiasta. Hakkaraisen puoluetoveri Pirkko Ruohonen-Lerner on kirjelmän allekirjoittanut.

– Se on hyvä, koska se toi yhden poliittisen ryhmän ECR:n (European conservatives and reformists) lisää kirjelmään, Sarvamaa sanoo.

Ainoastaan ID-ryhmästä (Identity and democracy) ei ole yhtään allekirjoitusta.

Itävalta kärsi sanktioista 24 vuotta sitten

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Liberaalit, vihreät ja laitavasemmisto ajavat artikla 7.2:n mukaisen prosessin käynnistämistä päätöslauselmaan. Artiklassa sanotaan, että jäsenvaltiossa on käynnissä vakava ja syvään juurtunut EU:n perusarvojen loukkaaminen. Mikäli enemmistö parlamentaarikoista – joita on vähän yli 700 – allekirjoittaa Sarvamaan kirjelmän, se käy jopa parlamentin kannasta.

– Tämä on tietynlainen oikopolku. Jos enemmistö tätä puoltaa, vetoomus on jo parlamentin taholta esitetty neuvostolle ja komissiolle, Sarvamaa sanoo.

EU-byrokratian mukaisesti komissio tai neuvosto voi esittää artikla 7.2:n aktivoimista. Jotta se menisi läpi, kaikkien muiden jäsenmaiden paitsi Unkarin tulee se hyväksyä. Sen jälkeen neuvoston sisältä vähintään yhdeksän jäsenmaata voi esittää rangaistusta Unkarille.

– Kovin sanktio on äänioikeuden poistaminen toistaiseksi, kunnes todetaan, että 7.2-artiklan mukainen vakava ja juurtunut asiaintila on poistunut, Sarvamaa sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

EU on päätynyt sanktioihin kerran, vuonna 2000, jolloin populistisen vapauspuolueen johtaja Jörg Haider tuli kakkoseksi syksyn 1999 parlamenttivaaleissa Itävallassa. Haider vastusti EU:n itälaajentumista ja halusi jarruttaa maahanmuuttoa. Sanktiot kestivät helmikuusta syyskuuhun vuonna 2000.

Voiko EU siirtää Unkarin puheenjohtajuutta?

EU on ajautumassa yhä hankalampaan tilanteeseen unionin sääntöjä jatkuvasti rikkovan Unkarin kanssa. Kaiken lisäksi Unkarista on tulossa heinäkuussa EU:n puheenjohtajavaltio puolen vuoden kaudeksi.

Eikä siinäkään ole vielä kaikki: pääministeri Viktor Orbán voi saada yllättävän arvonnousun Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pallille.

Orbán nousisi näin johtamaan EU:n huippukokousta, jossa esimerkiksi Ukraina-tuesta kaikki muut 26 jäsenmaata ovat yksimielisiä ja Unkarin jääräpää yksin toista mieltä.

Kummallisen tilanteen voi aiheuttaa se, että nykyinen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, belgialainen Charles Michel aikoo asettua kotimaassaan ehdolle kesäkuun alussa pidettävissä EU-vaaleissa. Se tarkoittaa, että hän luopuisi vetovastuusta jo tultuaan valituksi mepiksi eikä vasta marraskuussa kautensa päättyessä.

Jos näin kävisi, EU:ta paistattelisi parrasvaloissa edustamassa Unkarin Orbán. Hänen työkseen tulisi myös rakentaa kompromissiratkaisuja jäsenmaiden kesken. Se näyttäisi absurdilta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel otti reilu viikko sitten osaa puolueensa reforimistiliikkeen puoluekokoukseen Louvain-la-Neuvessa Belgiassa. Michel aikoo asettua ehdolle europarlamenttivaaleihin kesällä. Kuva: null

EU:ssa ollaan tiukan valinnan edessä. Se vaatii tarkkaa juridista ja poliittista harkintaa.

Eurooppaoikeuden professori Alberto Alemanno katsoo Politicon podcastissa, että Unkarilta voitaisiin viedä sekä äänioikeus että syksyinen puheenjohtajuus. Orbánilla on niin monta ristiriitaa oman hallintonsa itsevaltaisuuden ja EU:n sääntöjen sekä muusta EU:sta poikkeavien Venäjä-kantojensa vuoksi, että hänen puheenjohtajuutensa vaarantaisi koko järjestelmän.

Alemanno arvioi Euroopan parlamentin asettavan painetta Unkarin puheenjohtajuuden estämiseen. Jäsenvaltiot voisivat päättää määräenemmistöllä ja siirtää Unkarin puheenjohtajuutta 6–12 kuukaudella eteenpäin.

– Toinen vaihtoehto voisi olla se, että puheenjohtajuutensa joulukuussa päättänyt Espanja ja nyt puheenjohtajana toimiva Belgia ottaisivat vastuuta Unkarille määrätystä puheenjohtajuudesta niissä kohdissa, kun päätökset koskevat Unkaria itseään, Jean Monnet -professorina pariisilaisessa HEC-kauppakorkeakoulussa työskentelevä Alemanno sanoo Politicon haastattelussa.

– Tämä on kaikki mahdollista, mutta en tiedä, onko jäsenmailla poliittista halua luoda tämänkaltaista ennakkotapausta. Se laittaisi kuitenkin selvästi painetta Unkarin hallitukselle.

Alemanno pitää etenkin artikla 7:ää tärkeänä painostuskeinona, koska se johtaisi äänestyksestä hyllyttämiseen ja ratkaisisi samalla puheenjohtajuuden. Siitä tulisi vedenjakaja Budapestin ja Brysselin välillä.

Sarvamaa arvioi, että Unkarin puheenjohtajuus toteutuu sovitusti, mutta ilahtuu italialaisprofessorin ajatuksista.

– Hyvä, jos Alemanno on sitä mieltä. Sitä voivat EU:n oikeusoppineet sitten tutkia, Sarvamaa sanoo.

– Aina löytyy sata syytä, miksei pitäisi nyt toimia. Nyt yksi isoimmista syistä on se, että EU:n monivuotinen rahoituskehys on ratkaisua vaille. Siellä on muitakin [kiistakysymyksiä] kuin Ukraina-tuki, muun muassa strategisten teknologioiden rahoitus.

"Unkari pitää panttivankinaan muuta EU:ta"

Sarvamaan oma EPP-ryhmä (European People's Party) päättää keskiviikkoiltana ryhmän kannan seitsemännen artiklan käynnistämisestä. Tähän asti EPP on noudattanut varovaisuutta, samoin kuin sosiaalidemokraattien S&D-ryhmä (Socialists and democrats).

– Minulla tulee olemaan aika kova huominen ja ylihuominen omassa ryhmässänikin. Meille jäi yksi pienen unkarilaisen kristillisdemokraattisen puolueen meppi. Hän tulee haastamaan lujasti.

Kuinka paljon Unkarista tulee nyt painetta?

– Kyllähän somen puolella ja sähköpostilla on törkyä tullut aika paljon. Parlamentissahan Fidesz-mepit eivät puhu enää yhtään mitään. Se on jännä, että he ovat jo niin kaukana meidän yhteisestä toiminnasta – ja niin he haluavatkin olla, Sarvamaa sanoo.

Orbán sai ennen joulua sulatettua Unkarille 10,2 miljardia euroa jäädytettyinä olleita tukirahoja. Komission mukaan Unkari oli tehnyt tarvittavat uudistukset liittyen oikeuslaitoksen riippumattomuuteen. Seuranneessa Eurooppa-neuvostossa Orbán suostui poistumaan kokouksesta siksi aikaa, että muut jäsenmaat saivat päätettyä yksimielisesti Ukrainan jäsenyysneuvotteluiden aloittamisesta.

– Se taisi olla kaikkien aikojen kallein oven avaaminen neuvostossa. Komissio päivänselvästi hätäili. Sen 10,2 miljardin euron osalta ei ole julkistettu päätöksen perusteluita. Ihan selvää on, että komissio olisi voinut odottaa vielä tammikuunkin ajan, Sarvamaa arvioi.

Suomalaismepin kritiikki Orbánin hallintoa kohtaan on ollut niin sitkeää, että Sarvamaa on saanut vastata kysymyksiin, onko hänellä jotakin Unkaria vastaan.

– Kyse ei todellakaan ole siitä, vaan kyse on oikeusvaltioperiaatteesta ja siitä, että unioni ei voi toimia, jos kaikki muut joutuvat tanssimaan yhden pillin mukaan.

– Veronmaksajien varat ovat viime kädessä vaarassa, jos jäsenvaltiossa on ilmiselvää korruptiota eikä poliittisessa ohjauksessa oleva tuomioistuin toimi. Silloin kaikki ne kymmenet ja sadat miljardit, mitä me sinne työnnämme – emme voi olla varmoja siitä, että niitä käytetään pykälien ja sääntöjen edellyttämällä tavalla, Sarvamaa sanoo.

Kyse ei Sarvamaan mukaan ole myöskään siitä, että Unkarilta vietäisiin äänioikeus, koska sen politiikasta ei pidetä.

– Kyse on siitä, että Unkari pitää yksin panttivankinaan koko muuta EU:ta. Se ei todellakaan ole demokraattista.

Tausta Enemmistöpäätökset saavat tukea EU:n peruskirja suojaa yksittäisen jäsenvaltion asemaa, mikä on taannut Unkarille vahvan selkänojan. Siksi määräenemmistöpäätöksiin siirtyminen Eurooppa-neuvoston päätöksenteossa saa yhä enemmän kannatusta unionissa. Kahden viikon päästä Brysselin Eurooppa-neuvostossa on pöydällä Ukraina-apupaketti, jonka käsittely jäi jäsenmailta kesken joulukuussa.

"Veronmaksajien varat ovat viime kädessä vaarassa, jos jäsenvaltiossa on ilmiselvää korruptiota eikä poliittisessa ohjauksessa oleva tuomioistuin toimi."Petri SarvamaaEuroparlamentaarikko (kok.)