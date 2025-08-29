Paikallisuutiset
Camping Hossan Lumo investoi uusiin mökkeihin – matkailijat ovat nykyisin entistä laatutietoisempia
Pyhäntäläisyritys Salvoksen valmistamat hirsimökit tulevat paikoilleen arviolta marraskuun tienoilla.
Camping Hossan Lumon järvenpuoleiselle tontille on asemoitu kaivinkone. Työmaalta erottuu niin tasaista sorakenttää kuin hiekkaan kaivettuja ojia. Myös putkia on vedetty eri kohtiin.
Tehdyistä maatöistä on hahmotettavissa, että järven rannalle on tulossa rakennuksia. Camping Hossan Lumon yrittäjät Ma