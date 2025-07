Paikallisuutiset

Crosslamin clt-massiivipuusta talot Oulun asuntomessuille — ”alueen parhaimpiin lukeutuva tontti”

Hietasaaren Veiston kaksi lähes identtistä taloa Crosslamin clt-massiivipuusta. Kuva: Hans Koistinen

Jarno Hiltunen Kainuun Sanomat

Crosslam on mukana Oulussa heinäkuun puolivälin jälkeen järjestettävillä asuntomessuilla. Oy Crosslam Kuhmo Ltd:n toimittamasta clt-massiivipuusta on rakennettu kaksi arkkitehtonisesti näyttävää omakotitaloa. Kohde on nimeltään Hietasaaren Veisto.

Veiston kohteessa on kaksi lähes identtistä taloa vie