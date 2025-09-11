Paikallisuutiset

Brittiläinen XTX Markets rakentaa Kajaaniin ainakin kaksi datakeskusta, mutta sähkön verotukseen ehdotettujen muutosten takia pitkän aikavälin investointisuunnitelma on yhtiön mukaan vielä tarkastelussa. Kuva: Jukka Keränen / Arkisto

Datakeskusten sähköverosta uusi esitys lähiviikkoina – "Odottelu jarruttaa investointeja"

Hallitus käänsi kelkkansa heinäkuussa, ja laittoi jäähylle aikeet datakeskusten sähköveron monikymmenkertaistamisesta. Uutta mallia on sorvattu, ja se on tulossa julki piakkoin.

Datakeskusten sähköverosta on odotettavissa uudistettu esitys lähiviikkoina. Näin arvioi hallitusneuvos Merja Sandell valtiovarainministeriön vero-osastolta Kainuun Sanomille.

Suomen datakeskusyhdistys FDCA:n hallituksen puheenjohtaja Veijo Terho tervehtii tietoa ilahtuneena, joskin varauksella.

