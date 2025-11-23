Paikallisuutiset
Duudsonien saapuminen Sotkamon Tenetin koululle yllätti opettajatkin
Duudsonit tekivät yllätysvierailun Sotkamoon Tenetin koululle perjantaina. Vierailusta eivät tienneet edes opettajat.
Duudsonien Jarppi eli Jarno Leppälä ja Jarno Laasala vierailivat Tenetin koululla perjantaina 21. marraskuuta puhumassa unelmiin uskomisesta ja ystävyydestä. Isoin teema kaiken takana oli kiusaaminen.
Parivaljakko kävi aamulla Kajaanissa Nakertajan koululla, mistä tulivat suoraan Sotkamoon.
Molemmissa