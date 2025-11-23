Paikallisuutiset

Duudsoneista tutut Jarno ”Jarppi” Leppälä ja Jarno Laasala vierailivat Tenetin koululla perjantaina puhumassa lähes 340 oppilaalle unelmista ja ennen kaikkea ystävyydestä. Kuva: Mari Tikkunen

Duudsonien saapuminen Sotkamon Tenetin koululle yllätti opettajatkin

Duudsonit tekivät yllätysvierailun Sotkamoon Tenetin koululle perjantaina. Vierailusta eivät tienneet edes opettajat.

Mari Tikkunen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Duudsonien Jarppi eli Jarno Leppälä ja Jarno Laasala vierailivat Tenetin koululla perjantaina 21. marraskuuta puhumassa unelmiin uskomisesta ja ystävyydestä. Isoin teema kaiken takana oli kiusaaminen.

Parivaljakko kävi aamulla Kajaanissa Nakertajan koululla, mistä tulivat suoraan Sotkamoon.

Molemmissa