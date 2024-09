Paikallisuutiset

Edith Saastamoinen-Torvi liikkuu paljon luonnossa, ja sieltä löytyy myös inspiraatio korujen suunnitteluun. Kuva: Daughter of the North

Edith Saastamoinen-Torvi loi korubrändin, jonka suosio on kasvanut vauhdilla — käsityönä syntyvien korujen teema tulee luonnosta

Suvi Hyttinen Kainuun Sanomat

Kajaanilaisen Edith Saastamoinen-Torven luoma korubrändi, Daughter of the North, on kasvattanut suosiotaan kovalla vauhdilla.

Edith perusti yrityksen ja avasi verkkokaupan huhtikuussa 2022 ajatuksenaan myydä tekemiään koruja päätyönsä sivussa. Kuukauden päästä kauppa kävi jo niin vilkkaana, että hän